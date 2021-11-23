Жена известного украинского ведущего Григория Решетника показала яркие фото с главными мужчинами в своей жизни и рассказала о том, чем гордится.
Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник известен многим украинцам как ведущий таких шоу, как «Україна має талант», «Холостяк» и «Холостячка». Несмотря на загруженный график шоумен много времени уделяет семье: своей жене Кристине и троим сыновьям.
Новый пост на своей странице в Инстаграм Кристина посвятила именно детям. Сейчас она отправилась в путешествие и находится не дома, а из-за долгого перелета ей не удалось поздравить своих малышей с Днем сыновей, который отмечается 22 ноября. Однако, Решетник решила исправить ситуацию.
«А пока я сутки летела и у меня сильный #jetlag, пропустила свой праздник – вчера был День сыновей. Троеее самых красивых сынишек у меня - всегда гордость распирает, когда смотрю на них!!! Мамы сыновей, я также поздравляю Вас и желаю, чтобы вы вырастили прекрасных мужчин», - написала Кристина.
Она поделилась яркими снимками со своими самыми главными мужчинами.
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В комментариях к посту отметилась нынешняя «холостячка» Злата Огневич, которая оставила под снимками смайлики в виде сердечка и огня.
Напомним, жена ведущего "Холостячки" Решетника в купальнике поделилась лайфхаком по воспитанию.
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