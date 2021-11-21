Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Україна має талант" и "Холостячка", порадовала кадром со своим любимым образом перед камерой.

Кристина активно ведет социальные сети и рассказывает о жизни. Нередко она показывает будни с детьми дома и то, как обычно она с ними занимается.

В этот раз Кристина решила сделать акцент имен именно на себя, чтобы показать свою прическу и обновленный ее вариант, который ей нравится больше.

«My lovely hairstyle 💇🏻‍♀️» - написала под кадрами Кристина.

«А что изменилось?)); Какая Вы красивая😍😊!Супер!: Дима так похож на вас😍; Вы здесь совсем другая , улыбка наверно ☺️; Yes🔥; Просто нереально красивая😍; удивительная!!; Очень красивая❤️; какая милашка😍; Однозначно - да! И эта аура доминирования - то, что надо!❤️; такая красотища🔥🙌».

Григорий и Кристина Решетники являются примером идеальной пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Младший сын Решетников родился 28 ноября 2020 года, и скоро ему будет уже почти год. Жена Решетника показала, как малыш вырос за это время.

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