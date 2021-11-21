Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника, який веде шоу "Україна має талант" і"Холостячка", порадувала кадрами, на яких зображена разом з дітьми.
Христина активно веде соціальні мережі і розповідає про життя. Нерідко вона показує будні з дітьми вдома і те, як зазвичай вона з ними займається, передає Politeka.net.
В новому пості мами трьох хлопчиків розповіла про важливий принцип виховання, якого дотримується. Христина Решетник показала кадри з басейну.
«Хороший заплив у нас 💦 Півдня тільки вчотирьох! Таке ми часто практикуємо останнього часу. Коли менший з бабусею, ми забираємо Діму і Ваню, і ідемо кудись з ними вчотирьох - мені здається, що для них дуже важлиииво відчувати, що вони - центр всесвіту ❤️ Бо, коли поруч пупс Олександр, увага переважно тільки йому 😁 Ось такий наш лайфхак і діти такі завжди щасливі», - написала вона.
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