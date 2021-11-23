Жена ведущего «Холостяка», «Холостячки» и других шоу Григория Решетника показала, как радуется теплу и солнцу вдали от Украины в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net.

Недавно Кристина Решетник улетела из Украины, сообщив, что отправляется в путешествие. При этом она призналась, что это необычная поездка, ведь она впервые за долгое время летит одна – без мужа и маленьких сыновей.

В новом посте Кристина раскрыла, что пунктом назначения для нее стала солнечная Аруба.

«Happy mama in Aruba (счастливая мама на Арубе – англ.). Карибы - one love», - написала Кристина.

Она поделилась яркими фото, на которых позировала на местном пляже. Решетник была одета в желтое пляжное платье с разрезом на юбке. Она стояла босяком у самой воды со счастливой улыбкой на лице и высоко поднятыми руками.

Подписчики тут же принялись комментировать ее пост.

«Нереальная красотка наша», «Это вообще любовь», «Вау, Вы -красотка, как всегда сочные цвета. Хорошего отдыха», «Вы супер восхищаюсь вами, вы такая молодец. Хорошего вам отдыха и плодотворного труда. Пусть все удается», «Вау смелая Кристина, так далеко одна без мальчиков», «Ах, какая водичка», - пишут люди.

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