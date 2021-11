Жена Григория Решетника, ведущего шоу "Холостячка" и "Україна має талант", Кристина показала, как развлекается на острове Аруба, где отдыхает, похваставшись фигуркой в купальнике.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник является мужем Григория, который ведет самые романтические шоу "Холостяк" и "Холостячка". А еще звездный супруг снимается в этом году в проекте "Україна має талант". Сейчас Кристина отправилась на отдых на остров Аруба. Жена телеведущего регулярно пополняет фотографиями свой Инстаграм, хвастаясь живописными местами.

На новых фото Кристина была в мини-купальнике. Решетник опубликовала несколько фото, показав свою фигурку во всей красе.

"Между поездками по острову, где есть возможность увидеть, чем богата Аруба, я успеваю объехать разные пляжи. Они здесь все большие, широкие, с пальмами, хочешь, платишь за зонтик и лежак, хочешь, лежишь на песке - as you wish

До обеда людей не было совсем, но вот с обеда постепенно начали съезжаться жители Арубы. Вот так, кончил рабочий день и через 5 мин ты уже плаваешь в лазурном море и отдыхаешь на белом песке. Сплошной кайф, а не жизнь", - написала Кристина.

"Вау", - написал Григорий.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"И эта девушка родила 3х богатырей! Мои глаза видят, а мозг не может понять – как это! Вы просто", "Просто невероятно красивая, фигура просто, невероятная мама 3 мальчиков", "Вы невероятная красотка, фигура"

