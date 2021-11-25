Жена известного телеведущего "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника, показала, где празднует день рождения без семьи, просто сияя от счастья.

Популярный телеведущий решил устроить жене, Кристине, праздник, и отправил ее на Карибы, сообщает Politeka.net.

По словам красотки, дети остались под присмотром бабушки. Сейчас жена телеведущего отдыхает от домашних хлопот на Арубе, кроме того, там она отмечает свой день рождения.

Кристина Решетник рассказала в сторис, что поздравления начала получать утром, она поблагодарила всех, а также призналась - довольно необычно отмечать самой, вдали от семьи.

В посте супруга телеведущего рассказала, что выбрала лучшее место для празднования.

"32 💝 Happy Birthday to me 🎂

Happy Kris in #onehappyisland 🎈🏝

Спасибо судьбе за самого родного любимого, невероятных трех сынишек, за здоровых родителей и за чудесных друзей 🌸

Карибские острова – лучшая локация для празднования Дня рождения 😄 спасибо судьбе за новые ощущения ☀️

Люблю вас 💓💓💓", - написала она.

Пользователи сети также поздравили Кристину Решетник и написали ей много хороших пожеланий.

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