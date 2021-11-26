Чоловік солістка відомої української групи The Hardkiss Юлії Саніної, Валерій Бебко, поділився яскравими кадрами з їх сімейного відпочинку в «райському» місці.
Як відомо, Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко, пише Politeka.net. Зіркова пара виховує сина Данила, якому минулого тижня виповнилося шість років.
Нещодавно сімейство вирішило втекти з холодної України і насолодитися сонцем і теплом за кордоном. Вони вирушили в ОАЕ і оселилися в розкішному готелі на острові, який називають «райським».
У новому пості Бебко показав яскраві фото з відпочинку. На більшості кадрів зображений Данило, який безтурботно плаває в басейні, валяється в піску або сидить на газоні.
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Також на одному зі знімків виявилася Саніна, яка в той момент заходила в море.
"Маленький рай", - підписав кадри Бебко.
Шанувальники музикантів прийшли в захват від побаченого.
"Дуже круті фото", "Вал в мініатюрі", "які красиві", "спочатку дивлюся на відео - Даня - копія Юлі, а потім до останньої фотки дійшла, а там вже Ваааал", "який у вас гарний малюк", "які крутезні фото і відео! Правда, справжній рай. Дякую за позитив!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss показала шестирічного сина в день його народження, милі фото.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss зробила визнання про себе справжньою.
Також Politeka писала, що новий сезон "Голосу країни", Юля Саніна розсекретила, чи буде тренером.