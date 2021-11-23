Певица Юлия Санина, звезда группы The Hardkiss, рассказала о новом сезоне "Голосу країни" и позвалили ли ее тренером, опубликовав фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина недавно отпраздновала 10-летие группы The Hardkiss. Звезда активно занимается творчеством и недавно группа выпустила клип на песню "7 вітрів". Видеоработа набрала один миллион просмотров на платформе Ютуб. Не забывает Санина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Санина была с роскошными длинными волосами и челкой. Звезда смотрела в камеру, демонстрируя роскошные волосы.

"Отвечу сегодня на вопросы", - написала Санина.

"Будешь тренером в голосе?", - написал один из фанатов.

"Нет. Несмотря на мою открытость к проекту. Продюсеры выбрали другую актрису", - ответила Юлия Санина из группы The Hardkiss, опубликовав новый сторис в Инстаграм.

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