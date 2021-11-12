Украинцев заинтриговали новым сезоном "Голосу країни", однако уже известно, что в нем в тренерском кресле не будет Тины Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Голос країни" в Instagram опубликовали яркий видеоанонс нового сезона вокального проекта, а также заинтриговали поклонников новыми звездными тренерами.

В опубликованном в сети ролике собрали лучшие выступления артистов прошлого сезона. А начинается видео с фрагмента песни победителя предыдущего сезона Сергея Лазановского, который был в команде Нади Дорофеевой.

В подписи к публикации заинтриговали зрителей: "Вскоре новый сезон главного вокального шоу страны вернется на телеэкраны 1+1, чтобы показать невероятные вокальные таланты всей стране. Шоу, в котором сбываются мечты каждого – выйти на главную сцену страны и заявить о себе".

Как стало известно ранее, Тина Кароль заявила, что больше не будет тренером в "Голосі країни". Так что теперь пользователи начали бурно обсуждать, кто же станет тренерами нового сезона. "Не интересно больше смотреть", "Жалко, что тренером Тина не будет, но надеюсь будет Юлия Санина, тогда смотреть буду", "Не хочется смотреть вообще", "Почему так редко выходят сезоны?", "9 и 10 сезоны были лучшие", "Жду, если будет Дан Балан и Тина Кароль", "Жду, надеюсь там будет Дима Монатик", "Жду тренером Юлию Санину", - пишут в комментариях.

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