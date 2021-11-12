Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая была одной из судей шоу "Співають всі", публично раскритиковала победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина и его беременную невесту.

Как пишет Politeka.net, в интервью программе "Зірковий шлях" украинские знаменитости высказали свое мнение о беременности 23-летней невесты 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти " Романа Сасанчина Иванки.

Были такие, которые поддержали решение пары родить ребенка и сказали, что разница в возрасте не столь важна. Однако среди звезд были и те, кто не во всем поддержали Романа и Иванну.

Так, украинская певица Анастасия Приходько довольно скептически откликнулась на беременность девушки, которую Роман и Иванка не стали скрывать.

"Я публичный человек, но я третью беременность до последнего как могла скрывала", - сказала Приходько, которая семь месяцев назад родила сына Луку.

Также Приходько не поддерживает моду на публичное объявление статьи ребенка, а Роман и Иванна устроили популярный сейчас baby shower.

"Я безумно не люблю, сейчас после этой фразы сейчас будет "фуфуфу" на тебя, вот это когда устраивают baby shower. Эти тыканья шариков, эти вот радости. Это равносильно тому, если я сейчас накрою поляну и буду с вами бухать, концерта в Олимпийском нет, но я уже гуляю за него. То есть концерта еще не было, а я уже праздную", - эмоционально высказалась Настя.

Ранее Politeka писала, что Даша Квиткова, невеста Сасанчина, жена Остапчука и другие звезды, которых критиковали из-за беременности: "Должна...".

Напомним, что судья "Співають всі" Приходько показала с ярким макияжем, как надо молодиться: "На какой возраст выгляжу?".

A еще Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько поставила точку в своей политической карьере, сделав признание: "Страшный сон".