Співачка Анастасія Приходько, яка була однією з найяскравіших суддів шоу «Співають всі», розкрила секрет нового кліпу і розповіла, що її пов'язує з відомим блогером Олегом Машуковським.

Як пише Politeka.net, в Instagram у співачки з'явилося відео, в якому вона відкрила завісу таємниці, розповівши про новий кліп. Як виявилося, в кліпі знявся друг артистки Олег Машуковський, з яким останнім часом Приходько близько спілкується. Нещодавно зірка з'явилася в кліпі Машуковського, а також регулярно з'являється в його Тік Токах.

"Найцікавіше. Олег Машуковський знімається в моєму кліпі. Так. Тому що, я знімаюся у нього, а він знімається у мене. І, в принципі, ми щаслива сім'я", - пожартувала Приходько.

Відзначимо, що через часті спільні проекти і ролики зіркам вже почали приписувати роман. Втім, артистів пов'язують тільки дружні стосунки. Як відомо, Приходько щаслива зі своїм чоловіком і виховує трьох дітей.

Нагадаємо, що Приходько після народження дитини здивувала виглядом з сигаретою:"Особисте досягнення".

Як повідомляла Politeka, Приходько запанікувала через зміни в житті:"не зможу народжувати".

Також Politeka писала, що Приходько в маєчці запалила з молодим блогером: "Ви точно зустрічаєтеся".