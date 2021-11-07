Певица Анастасия Приходько, которая была одной из самых ярких судей шоу «Співають всі», раскрыла секрет нового клипа и рассказала, что ее связывает с известным блогером Олегом Машуковским.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилось видео, в котором она приоткрыла завесу тайны, рассказав о новом клипе. Как оказалось, в клипе снялся друг артистки Олег Машуковский, с которым в последнее время Приходько близко общается. Недавно звезда появилась в клипе Машуковского, а также регулярно появляется в его Тик Токах.

«Самое интересное. Олег Машуковский снимается в моем клипе. Да. Потому что, я снимаюсь у него, а он снимается у меня. И, в принципе, мы счастливая семья», - пошутила Приходько.

Отметим, что из-за частых совместных проектов и роликов звездам уже начали приписывать роман. Впрочем, артистов связывают только дружеские отношения. Как известно, Приходько счастлива со своим мужем и воспитывает троих детей.

Напомним, что Приходько после рождения ребенка удивила видом с сигаретой: "Личное достижение".

Как сообщала Politeka, Приходько запаниковала из-за перемен в жизни: "Не смогу рожать".

Также Politeka писала, что Приходько в маечке зажгла с молодым блогером: «Вы точно встречаетесь».