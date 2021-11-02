Відома співачка Анастасія Приходько, яка відзначилася кількома скандалами в шоу "Співають всі", показала, як проводить час з молодим блогером Олегом Машуковським.

Як пише Politeka.net, Приходько та Машуковський разом працювали на проекті «Співають всі». З тих пір вони часто з'являються разом на світських заходах, а також балують шанувальників відео, знятими для молодіжної мережі Тік Ток.

На свіжих відео Настя з'явилася в спокусливій білій маєчці на бретельках. Вони з Машуковським записали кілька нових роликів, які з'явилися в соціальних мережах у зірки. Відзначимо, що зоряна парочка дуріла і кривлялася, весело проводячи час.

У коментарях шанувальники залишили їм масу приємних слів. Деякі стали підозрювати, що між Приходько і Машуковським більше, ніж дружба.

"Кращі", "Ну ви точно зустрічаєтеся", " Супер. Обожнюю тебе", "У вас дуже синхронно виходить. Ви такі смішні", "Круто", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Приходько зі сльозам на очах поділилася переживаннями: "скільки я...".

А ще Politeka писала, що Приходько після народження дитини з'явилася з сигаретою:"моє особисте досягнення".

Також Politeka повідомляла, що Приходько здивувала відносинами з молодим блогером: "Булочка, я вже...".