Відома співачка Анастасія Приходько, яка відзначилася кількома скандалами в шоу "Співають всі", показала, як проводить час з молодим блогером Олегом Машуковським.
Як пише Politeka.net, Приходько та Машуковський разом працювали на проекті «Співають всі». З тих пір вони часто з'являються разом на світських заходах, а також балують шанувальників відео, знятими для молодіжної мережі Тік Ток.
На свіжих відео Настя з'явилася в спокусливій білій маєчці на бретельках. Вони з Машуковським записали кілька нових роликів, які з'явилися в соціальних мережах у зірки. Відзначимо, що зоряна парочка дуріла і кривлялася, весело проводячи час.
У коментарях шанувальники залишили їм масу приємних слів. Деякі стали підозрювати, що між Приходько і Машуковським більше, ніж дружба.
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"Кращі", "Ну ви точно зустрічаєтеся", " Супер. Обожнюю тебе", "У вас дуже синхронно виходить. Ви такі смішні", "Круто", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Приходько зі сльозам на очах поділилася переживаннями: "скільки я...".
А ще Politeka писала, що Приходько після народження дитини з'явилася з сигаретою:"моє особисте досягнення".
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