Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка запам'яталася багатьом як одна з найскандальніших суддів проекту «Співають всі», зізналася, чого боїться.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася одкровенням у себе в Instagram.

Так, Приходько опублікувала нове селфі, яке зробила в ліфті. На фото співачка була одягнена для прогулянки, проте виглядала трохи задумливою. Вона зізналася, що її відвідала неприємна думка про майбутнє, після якої почалася справжня панічна атака.

"Знаєте як у мене думка прийшла в ліфті? Що коли у мене настане клімакс, я ж не зможу народжувати дітей, і від цього мені стало страшно, і прийшла панічна атака...", - написала Приходько.

Судячи з усього, така перспектива дійсно її налякала.

Як відомо, зараз співачка виховує трьох дітей: 11-річну дочку Нанну від першого чоловіка, 6-річного сина Гордія і зовсім маленького хлопчика Луку, який народився тільки Цієї весни. Співачка багато часу присвячує дітям і зізнається, що любить займатися з ними, поки вони ще малюки.

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Як повідомляла Politeka, Приходько після народження дитини з'явилася з сигаретою і здивувала визнанням.

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