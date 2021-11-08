Відома співачка і суддя "Співають всі" Анастасія Приходько відверто заговорила про свою політичну кар'єру.

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія Приходько з білим кольором волосся стоїть на тлі українського прапора. Під таким фото вона вирішила заговорити про свою політичну кар'єру.

"І ніхто навіть подумати не міг😅 що курити сигарети я кинула саме з цієї причини!



В один з найбільш психологічно-складних періодів у моєму житті - під час політичної діяльності. На моє глибоке переконання - політик повинен подавати приклад. Я намагалася тримати планку і бути гідною. Так, це був період, який мені б хотілося забути це як страшний сон, тому, що в боротьбі з вітряками немає переможців. Цієї теми тут ніколи більше не буде. Але, я сказала чесно♪



Так, що спасибі, цього періоду життя! Я стала здоровішою шукаємо у всьому плюси, друзі!



Розкажіть, які у Вас історії, хто кидав палити?"

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