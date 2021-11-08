Известная певица и судья "Співають всі" Анастасия Приходько откровенно заговорила о своей политической карьере.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько с белым цветом волос стоит на фоне украинского флага. Под таким фото она решила заговорить о своей политической карьере.

"И никто даже подумать не мог😅 что курить сигареты я бросила именно по этой причине!



В один из самых психологически-сложных периодов в моей жизни - во время политической деятельности. На моё глубочайшее убеждение - политик ДОЛЖЕН подавать пример. Я старалась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне бы хотелось забыть это как страшный сон, потому, что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но, я сказала честно🙏



Так, что спасибо, этому периоду жизни! Я стала здоровее👌🔥 Ищем во всём плюсы, друзья!



Расскажите, какие у Вас истории, кто бросал курить?"

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