Українські знаменитості розповіли, що отримували критику від користувачів мережі через те, що вагітні.

Як повідомляє Politeka.net, в сюжеті програма "Зірковий шлях" українські знаменитості розповіли про те, як їх хейтили під час вагітності. Так, під роздачу критиків потрапили і блогерка Даша Квіткова, і співачка Анастасія Приходько і телеведуча Ольга Фреймут, і багато інших. Але найбільше невтішних коментарів дісталося нареченій переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванці.

Дівчину, яка не кілька років старша за 19-річного Роми, лаяли через те, що вона зіпсувала йому життя. Також в мережі багато обговорювали те, що Сасанчину і його обраниці ще рано ставати батьками. Тим часом багато зірок українського шоу-бізнесу підтримали хлопця.

Жертвою хейтерів під час вагітності стала і дружина "Холостяка" Добриніна Даша Квіткова, яка активно демонструвала своє цікаве положення в соцмережі. "У мене хейт кожен день. Всі розповідають мені, як я повинна харчуватися, як повинна виховати свого сина", - зізнається Квіткова.

А ось дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина розповіла, що її хейтять через те, що вона досі не завагітніла. "Я теж у свій бік багато чого чую. Ого-го, 35 майже і ще не народжувала", - розповіла Христина.

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