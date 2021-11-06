Невеста победителя вокальных проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка раскрыла поклонникам секрет и удивила планами на свои роды.

Как пишет Politeka.net, 23-летняя Иванка и 19-летний победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин готовятся стать родителями. Сейчас девушка на восьмом месяце беременности, у них родится девочка.

В своем Instagram Иванка часто рассказывает поклонникам о своей беременности, которая, кстати, протекает не очень легко. Девушка часто жаловалась на боль в спине и животе и даже была в больнице на поддержке. Девушка рассказала, что из-за таблеток и внутривенных инъекций у нее очень сильно ухудшилось состояние кожи. Иванка показала поклонникам, какими средствами пользуется для увлажнения и от пигментных пятнышек.

Кроме этого, Иванка охотно отвечает на вопросы поклонников. Так, недавно девушку спросили, будет ли она снимать роды на видео.

"Есть такое в планах", - удивила беременная невеста Романа Сасанчина.

Заметим, что победитель "Голосу" до сих пор не женился на своей невесте. Иванка раскрыла причину. Как выяснилось, пара уже ходила в ЗАГС, где их должны были женить в тот же день со справкой о беременности. Однако оказалось, что там не хватает нескольких печатей. Сейчас Иванка уже не уверена успеют ли они расписаться до рождения ребенка.

Также Иванка поделилась своими планами на свадьбу с победителем "Голосу". В своем Instagram девушка рассказала, что пышное празднование они отложили. Сыграть свадьбу влюбленные планируют уже тогда, когда их дочь начнет ходить и когда они соберут достаточную сумму на празднование своей мечты, а это, по словам Иванки, будет не раньше, чем через 3-4 года.

Ранее Politeka писала, что невеста звезды "Голосу країни" Сасанчина призналась, от чего страдает на последних месяцах беременности: кадры.

Напомним, что 19-летний победитель "Голосу країни" не может расписаться с мамой своего будущего ребенка: "Бросаем это дело".

A еще Politeka сообщала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина похвасталась обручальным кольцом: "Мне тяжело угодить".