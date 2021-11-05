Спроба відомого співака і переможця проекту "Голос країни" Романа Сасанчина розписатися зі своєю вагітною нареченою Іванною зазнала краху, вона розкрила причину.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку. Досі Сасанчин не одружився зі своєю невісткою.

Так, цього разу наречена Романа Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Іванна розповіла, чому вони досі не розписалися і чому у них не вийшло подати заяву в ЗАГС.

"Ви сильно зацікавилися чому ми не розписалися. Не переживайте, ми не розійшлися все нормально. Ми йшли розписуватися за довідкою про вагітність. У мене була довідка, що я вагітна на такому-то терміні. Нас з нею повинні були розписати в той же самий день. Однак, коли ми пішли в ЗАГС, нам сказали про те, що нам не вистачає ще двох печаток", - пояснила наречена Романа Сасанчина.

"Я зателефонувала лікарю, і вона сказала, що не потрібно цих двох печаток, вони не є основними. Вона вже давала такі довідки іншим дівчаткам і все проходило, але тут не проходить. І у нас кожен раз якась така ситуація відбувається, то ми не можемо дійти до цього Рагсу, то ми не можемо потрапити в нього всередину, то ми просто не можемо розписатися", - з сумом розповіла Іванна.

"Щоб подати заяву потрібно місяць чекати, а у нас немає стільки часу. Тому я вже не знаю, розпишемося ми чи ні до дня народження дитини, буде видно", - розповіла Іванна.

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