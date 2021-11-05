Попытка известного певца и победителя проекта "Голос країни" Романа Сасанчина расписаться со своей беременной невестой Иванной потерпела крах, она раскрыла причину.

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку. До сих пор Сасанчин не женился на своей невестке.

Так, на этот раз невеста Романа Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна рассказала, почему они до сих пор не расписались и почему у них не получилось подать заявление в ЗАГС.

"Вы сильно заинтересовались почему мы не расписались. Не переживайте, мы не разошлись всё нормально. Мы шли расписываться по справке о беременности. У меня была справка, что я беременна на таком-то сроке. Нас с ней должны были расписать в тот же самый день. Однако, когда мы пошли в ЗАГС, нам сказали про то, что нам не хватает еще двух печатей", - объяснила невеста Романа Сасанчина.

"Я позвонила врачу, и она сказала, что не нужно этих двух печатей, они не являются основными. Она уже давала такие справки другим девочкам и всё проходило, но тут не проходит. И у нас каждый раз какая-то такая ситуация происходит, то мы не можем дойти до этого ЗАГСа, то мы не можем попасть в него внутрь, то мы просто не можем расписаться", - с грустью рассказала Иванна.

"Чтобы подать заявление нужно месяц ждать, а у нас нет столько времени. Поэтому я уже не знаю, распишимся мы или нет до дня рождения ребенка, будет видно", - рассказала Иванна.

Ранее сообщалось, девушка 19-летнего победителя "Голосу країни" рассказала о его реакции, что она беременна: "Представить не могла..."

Также, 19-летний победитель "Голосу країни" не может расписаться с мамой своего будущего ребенка: "Бросаем это дело"

Politeka рассказывала, победитель "Голосу країни" Сасанчин надолго отложил свадьбу с беременной невестой: в чем причина