Беременная невеста победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина 23-летняя Иванна рассказала о своём состоянии, и что с ней происходит.

Как передает Politeka.net, 19-летний Роман Сасанчин является известным артистом, который получил победу в проектах "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Как известно, скоро он и его 23-летняя невеста Иванна станут родителями, однако Сасанчин до сих пор не женился на своей возлюбленной. Пара уже готовится к рождению девочки.

Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм Иванна опубликовала новые Сториз. На кадрах невеста Сасанчина пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала подробности.

"Я не знаю что это. Может это какие-то магнитные бури, может это давление, я без понятия. У меня голова болит от вчерашнего вечера настолько, что я не могу ходить, ничего. И когда я встаю, то у меня сразу перед глазами много таких белых-белых пятен в голове крутится ужасно. Тут все давит, в пульсах...они прям разрываются", - пожаловалась Иванна.

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