Беременная невеста победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина 23-летняя Иванна рассказала о своём состоянии, и что с ней происходит.
Как передает Politeka.net, 19-летний Роман Сасанчин является известным артистом, который получил победу в проектах "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Как известно, скоро он и его 23-летняя невеста Иванна станут родителями, однако Сасанчин до сих пор не женился на своей возлюбленной. Пара уже готовится к рождению девочки.
Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм Иванна опубликовала новые Сториз. На кадрах невеста Сасанчина пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала подробности.
"Я не знаю что это. Может это какие-то магнитные бури, может это давление, я без понятия. У меня голова болит от вчерашнего вечера настолько, что я не могу ходить, ничего. И когда я встаю, то у меня сразу перед глазами много таких белых-белых пятен в голове крутится ужасно. Тут все давит, в пульсах...они прям разрываются", - пожаловалась Иванна.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Не стало знаменитого музыканта, который начал давать концерты в 5 лет: "Был уникально одаренным"
"Разделяем горечь потери": остановилось сердце выдающегося харьковчанина
Победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук после личных трагедий возвращается под новым именем: как она изменилась
Осадчую в "Світському житті" заменили скандальной звездой, неожиданные кадры: "Недаром Горбунов..."
Ранее сообщалось, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина осталась сама и пожаловалась на тяжелую беременность: "Все тело отекло"
Также, победитель "Голосу країни" Сасанчин до сих пор не женился на беременной невесте: выяснилась причина
Politeka рассказывала, беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина выдала подробности семейной драмы: "Поднимали руку"