23-летняя невеста победителя проекта "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала, почему ей приходится ухаживать за своей маленькой племянницей.

Как пишет Politeka.net 23-летняя Иванка и 19-летний победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" готовятся к рождению дочери.

Сейчас в гостях у Иванки с Романом находится ее маленькая племянница Милана.

Поклонники начали интересоваться, почему девочка не живет с родителями, а за ней ухаживают Сасанчин и Иванка. Так, беременная невеста звезды "Голосу" решила рассказать правду.

По словам девушки, трехлетняя Милана – это дочь ее сестры, которой всего 20 лет. Сейчас девушка находится на работе за границей, поэтому Иванка и Роман проявили инициативу и забрали Милану к себе.

Также, Иванка рассказала, что ее сестра, к сожалению, не общается с отцом ребенка, а тот не принимает никакого участия в воспитании девочки.

"Сестра не общается с бывшим мужем, там были абьюзивные отношения, где ее унижали и поднимали руку. Тогда ей было 17, и ей не легко удалось уйти из таких отношений. Сейчас она мама-одиночка. Папа Миланы участия никакого в воспитании не принимает, ему интереснее выпить, покурить и тд....",- рассказала Иванка.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала об ухудшении состояния: "После всех таблеток...".

Напомним, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина впервые показала обручальное кольцо: но свадьбы не будет.

A еще Politeka сообщала, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина осталась сама и пожаловалась на тяжелую беременность: "Все тело отекло".