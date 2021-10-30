23-летняя невеста победителя проекта "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала, почему ей приходится ухаживать за своей маленькой племянницей.
Как пишет Politeka.net 23-летняя Иванка и 19-летний победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" готовятся к рождению дочери.
Сейчас в гостях у Иванки с Романом находится ее маленькая племянница Милана.
Поклонники начали интересоваться, почему девочка не живет с родителями, а за ней ухаживают Сасанчин и Иванка. Так, беременная невеста звезды "Голосу" решила рассказать правду.
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По словам девушки, трехлетняя Милана – это дочь ее сестры, которой всего 20 лет. Сейчас девушка находится на работе за границей, поэтому Иванка и Роман проявили инициативу и забрали Милану к себе.
Также, Иванка рассказала, что ее сестра, к сожалению, не общается с отцом ребенка, а тот не принимает никакого участия в воспитании девочки.
"Сестра не общается с бывшим мужем, там были абьюзивные отношения, где ее унижали и поднимали руку. Тогда ей было 17, и ей не легко удалось уйти из таких отношений. Сейчас она мама-одиночка. Папа Миланы участия никакого в воспитании не принимает, ему интереснее выпить, покурить и тд....",- рассказала Иванка.
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