Наречена українського виконавця Романа Сасанчина, який переміг на шоу " Голос. Діти "і" Голос країни", Іванка розповіла про весілля і показала свою каблучку.
Як пише Politeka.net, Іванка носить дитину від Романа Сасанчина. В Instagram майбутня мама вирішила відповісти на питання фанатів.
"Запитайте у мене щось", - написала Іванка.
"Коли буде у вас весілля?",- запитав один з фанатів.
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"Якщо чесно, ще недавно я взагалі і думати не хотіла про те, що ми будемо робити весілля, я думала, що це буде даремно витрачені гроші, але зараз я цього хочу, але тільки тоді, коли підросте наш дитинка, щоб він міг бути на нашому весіллі", - сказала Іванка.
Також прозвучало питання про кільце, яке майбутня мама носить незважаючи на те, що пара не навчена.
"Все дуже просто. Коли ми їх купували, ми їх наділи і з того моменту ми їх більше не знімаємо", - сказала Іванка.
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