Невеста победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка, которая вскоре станет мамой, рассказала поклонникам о трудностях беременности.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель проекта "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка вот-вот станут родителями. В своем Instagram пара рассказала, что они готовятся к рождению дочери. Однако заметим, что Сасанчин до сих пор не женился на Иванке. По словам девушки, пышной свадьбы они не планируют, но до родов должны вступить в брак.

В своем Instagram девушка рассказывает поклонникам, что ее беременность протекает не очень легко. Ей часто становится плохо, не хватает силы, кружится голова и темнеет в глазах. На этот раз девушка рассказала, что осталась дома одна, без Романа и маленькой племянницы Миланы.

"Доброе утро) Спалось ужасно( Проснулась, а все тело отекло. Без Ромы и Миланки ужасно спится", - рассказала Иванка.

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