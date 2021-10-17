Вагітна наречена переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна поділилася з фоловерами новими кадрами, на яких зобразила коханого в ліжку.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець проектів "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин і його 23-річна наречена Іванна очікують появи на світ свого первістка. А поки кохані нянчаться з племінницею Іванни Міланою.

Іванна раніше розповідала, що мама дівчинки зараз на заробітках за кордоном. Їй доводиться працювати і залишати дівчинку, якій ще немає і трьох років, оскільки батько малятка абсолютно не помає їм.

У нових сторіс Іванна показав, як Роман обіймає дівчинку лежачи в ліжку. При цьому задоволена Мілана грається лялькою.

"Що за любов?" - чути голос Іванни за кадром.

Відзначимо, у Іванни і Романа також повинна народитися дівчинка. Ім'я вони поки не називали, як і плановану дату пологів.

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