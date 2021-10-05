Вагітна наречена переможця шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна, ледь стримуючи сльози, розповіла про свою проблему
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 23-річної дівчини в Instagram.
Зовсім недавно до Іванни приїжджала швидка, тому що у дівчини впав тиск і вона знепритомніла. Але тепер вагітна дівчина страждає від сильних болів в спині.
Щоб якось допомогти собі Іванна пробує лежати, піднявши ноги вгору і спершись їх об стіну, але це не допомагає.
"Я просто не витримую вже. Я так лежу хвилин вже напевно 15. Мені нічого не допомагає, у мене так спина болить, що це просто пекло. Я не знаю, що робити», - розповіла вона.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Зірка серіалу "Пес" Жонін влаштував п'яну ДТП у Києві і погрожував журналістам: "Я вас знайду!"
"Холостяк" Михайло Заливако поїхав з київського бару з травмою голови: "Будьте обережні"
Переможцю "Голосу країни" Сасанчину різко стало погано, приїхала швидка: вагітна наречена повідомила подробиці
Олег Винник готується покинути Україну, що відомо: "Шалене кохання"
Наречена Сасанчина зізналася, що ніколи не відчувала такого болю в спині.
«Що я хочу зараз зробити, це просто вирвати свій хребет, і викинути, і забути, що він у мене колись був. У мене ніколи в житті не було таких проблем зі спиною, як зараз. Я просто хочу плакати від болю", - зізналася дівчина.
Нагадаємо, Сасанчину викликали "швидку", що з ним зараз.
Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити в подарованій квартирі: "вмираю від болю"
Також Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина вразила одкровенням про коханого: "дуже важкий шлях"