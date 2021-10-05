Вагітна наречена переможця шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна, ледь стримуючи сльози, розповіла про свою проблему

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 23-річної дівчини в Instagram.

Зовсім недавно до Іванни приїжджала швидка, тому що у дівчини впав тиск і вона знепритомніла. Але тепер вагітна дівчина страждає від сильних болів в спині.

Щоб якось допомогти собі Іванна пробує лежати, піднявши ноги вгору і спершись їх об стіну, але це не допомагає.

"Я просто не витримую вже. Я так лежу хвилин вже напевно 15. Мені нічого не допомагає, у мене так спина болить, що це просто пекло. Я не знаю, що робити», - розповіла вона.

Наречена Сасанчина зізналася, що ніколи не відчувала такого болю в спині.

«Що я хочу зараз зробити, це просто вирвати свій хребет, і викинути, і забути, що він у мене колись був. У мене ніколи в житті не було таких проблем зі спиною, як зараз. Я просто хочу плакати від болю", - зізналася дівчина.

Нагадаємо, Сасанчину викликали "швидку", що з ним зараз.

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