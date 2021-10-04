Певец Роман Сасанчин, которому накануне понадобилась помощь врачей скорой, рассказал о своем состоянии

Как пишет Politeka.net, 19-летний певец Роман Сасанчин, ставший победителем в вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", рассказал об этом на своей странице в Инстаграм.

Совсем недавно скорая приезжала к беременной невесте певца, у которой упала давление и она потеряла сознание. А в этот раз помощь понадобилась уже самому молодому артисту.

«То, что я пережил, это было что-то с чем-то и было очень плохо. Целую ночь у меня не спадала температура 40. Никакие таблетки вообще не помогали. Утром температура буквально чуть-чуть спала, но так, что пришлось вызывать скорую. Приехала скорая, сделала укол, чтобы температура спала», - рассказал Роман.

Все же Сасанчин старается не терять позитивный настрой.

«Я даже не помню, чтобы последние разы меня так сильно коматозило, я просто горел целую ночь. Надеюсь, что оно пройдет», - отметил певец.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голоса страны" Сасанчина поразила откровением о любимом: "Очень трудный путь".

Напомним, что беременная невеста Романа Сасанчина пожаловалась на синяки от врачей: "Колят со злости".

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"