Исполнитель Роман Сасанчин увез беременную невесту из подаренной квартиры в Киеве

Как сообщает Politeka.net, молодой украинский исполнитель, победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его невеста покинули квартиру в Киеве, которую он выиграл на вокальном шоу. Оказалось, что из-за ремонта молодые не могут там жить. Об этом невеста певца Иванка рассказала в своих Instagram-сторис.

Отвечая на вопросы поклонников Иванка рассказала, что частые переезды из города в город связаны с ремонтом их киевской квартиры. "С Киева мы переехали в Чортков, потому что в Киеве идет сейчас ремонт, невозможно там жить. А с Черткова переехали, потому что не нашли квартиры и в хостеле жить, скоро ребенок, тоже не вариант.

Так же в сторис Иванка поделилась своими плохим самочувствием – оказалось, у беременной девушки сильно болит спина. Она показала, как Роман делает ей укол, хоть и боится. Также девушка рассказала, что Сасанчин собирается в Киев, оставив ее одну: "Рома делает музыку. Сейчас будет ехать в Киев, а я умираю от боли в спине".

Напомним, Беременная невеста победителя "Голосу країни" пожаловалась на синяки от врачей: "Колят со злости".

Как сообщала Politeka, Победитель "Голосу країни" Сасанчин, спасая маму, сам оказался в больнице: "Было очень тяжело".

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