Молодой исполнитель Роман Сасанчин рассказал о болезни матери, и как сам попал в больницу

Как сообщает Politeka.net, молодой исполнитель, победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин в сюжете программы "ЖВЛ" рассказал, почему ему пришлось уехать из Киева, и как он попал в больницу. Весной этого года в сети поплыли слухи, что певец якобы продал квартиру, выигранную на "Голосе країни" и вернулся на родную Тернопольщину. Однако, Рома опроверг эти слухи, отметив, что он таки ненадолго покинул столицу.

Оказалось, что парень отправился в родные края, когда его мама попала в больницу с коронавирусом. Женщина тяжело перенесла болезнь, а ее сын приехал домой, чтобы поддержать отца и помочь маме. Однако, после возвращения домой парень и сам попал в больницу, подхватив ковид.

"Я свой день рождения, 19 лет, встретил в больнице. Я до того момента с мамой где-то неделю не говорил. Тут смотрю, мама ко мне звонит, и просто тем изнеможённым голосом говорит: "С днем рождения тебя!". И все, выбила. А я там чуть не… Это было очень тяжело", - поделился Сасанчин.

К счастью, певец довольно быстро поправился и выписался из больницы, а вот его мама настрадалась в то время. Правда, сейчас уже все позади, женщина поправилась и теперь дома ждет появления на свет внучки – у Романа и его невесты ожидается пополнение.

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