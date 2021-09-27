Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина рассказала, как проходит беременность

19-летний победитель шоу вместе со своей 23-летней невестой находятся в ожидании дочери, пишет Politeka.net.

У пары завязались отношения в прошлом году. Роман Сасанчин сделал девушке предложение, а позже стало известно, что Иванна беременна.

В одном из сторис невеста певца рассказала, что они планировали ребенка, но не думали о скорой беременности, ведь гинеколог предупреждала - могут пройти годы прежде чем произойдет зачатие. Однако в итоге у влюбленных получилось все гораздо быстрее.

В своих сторис Инстаграм Иванна рассказывает, как проходит беременность. В частности, вчера девушка потеряла сознание, из-за пониженного давления, но позже все стало в порядке.

А в новых сторис невеста победителя шоу "Голос країни" рассказала, что ее бьет ребенок.

"Лежу, отдыхаю. У меня ребенок сегодня супер-мегаактивный он меня так бьет", - рассказала красотка.

"Особенно здесь. Прям, так бьется, что у меня аж в глазах темнеет", - рассказала Иванна, показывая место где ее бьет ребенок.

Отметим, недавно Роман Сасанчин и Иванна раскрыли пол будущего ребенка - это будет девочка.

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