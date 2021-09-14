Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина рассказала о планах на будущее, и не только

Певец Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, готовятся стать родителями, пишет Politeka.net. Сейчас пара живет за городом в Тернопольской области, а после рождения ребенка планирует перебраться в выигранную артистом квартиру в Киеве, в которой идет ремонт.

Сейчас Сасанчин успел завоевать любовь публики и выступает на разных мероприятиях. У артиста после участия в популярных проектах и благодаря его творчеству появилось много фанаток.

Иванна в недавнем сторис Инстаграм рассказала, как относится к поклонницам своего жениха.

"Не ревную к фанаткам, мне бывает неприятно, что кто-то без его разрешения лезет целоваться, обнимать. Мне это, конечно, очень неприятно", - поделилась красотка.

Также Иванна рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Романом в дальнейшем.

"Свадьбу не планируем, только роспись. Как отреагировали родители на беременность: достаточно спокойно. Никакой агрессии не было, все все поняли", - поделилась невеста певца.

К слову, ранее Иванна рассказала, что мама Романа была счастлива узнать о том, что скоро станет бабушкой.

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