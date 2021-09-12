Победитель "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин в очередной раз похвастался своей невестой

Как сообщает Politeka.net, 19-лений певец Роман Сасанчин стал популярным благодаря талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". Сейчас молодой человек активно ведет свой микроблог, где делится творческими планами и подробностями личной жизни.

Несколько часов назад он показал в Instagram свою беременную невесту.

В Инстаграм-сториз Роман опубликовал несколько фотографий, на которых позирует с любимой Иванной. В кадре девушка демонстрирует свой уже заметно большой животик. Будущий папочка выглядит счастливым и лучезарно улыбается на камеру. Парочка лежит в постели и только-только просыпается.

"Иванка не знает, как быть красивой в кадре", - говорит Роман шутливо и смеется. Тем временем в подписи он уже называет Иванку: "Моя милашечка".

К слову, Роман и Иванна познакомились в 2020 году в компании общих знакомых. Через несколько месяцев они стали жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". Спустя год отношений пара обручилась.

Напомним, беременная девушка Сасанчина пожаловалась, что не знает, где он.

Как сообщала Politeka, 19-летний победитель "Голосу країни" перед рождением первенца набил большое тату.

Также Politeka писала, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила кадрами со спальни.