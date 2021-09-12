Победитель "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин в очередной раз похвастался своей невестой
Как сообщает Politeka.net, 19-лений певец Роман Сасанчин стал популярным благодаря талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны". Сейчас молодой человек активно ведет свой микроблог, где делится творческими планами и подробностями личной жизни.
Несколько часов назад он показал в Instagram свою беременную невесту.
В Инстаграм-сториз Роман опубликовал несколько фотографий, на которых позирует с любимой Иванной. В кадре девушка демонстрирует свой уже заметно большой животик. Будущий папочка выглядит счастливым и лучезарно улыбается на камеру. Парочка лежит в постели и только-только просыпается.
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"Иванка не знает, как быть красивой в кадре", - говорит Роман шутливо и смеется. Тем временем в подписи он уже называет Иванку: "Моя милашечка".
К слову, Роман и Иванна познакомились в 2020 году в компании общих знакомых. Через несколько месяцев они стали жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". Спустя год отношений пара обручилась.
Напомним, беременная девушка Сасанчина пожаловалась, что не знает, где он.
Как сообщала Politeka, 19-летний победитель "Голосу країни" перед рождением первенца набил большое тату.
Также Politeka писала, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила кадрами со спальни.