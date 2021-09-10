Невеста певца рассказала все, как есть

19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, сейчас живут вместе и ждут ребенка. Девушка в Инстаграм делится деталями о своей жизни

Пара познакомилась во время локдауна у своих знакомых, пишет Politeka.net. Иванна сначала никак не реагировала на ухаживания молодого артиста, но в итоге у них завязались отношения.

Сейчас влюбленные находятся в ожидании малыша. В своем Инстаграм Иванна делится деталями личной жизни.

В частности, в новых сторис девушка рассказала, что Сасанчин оставил ее одну.

"Проснулась, а моего мужа нет. Не знаю, где он. Оставил меня и ушел. Вот так. Я проснулась, захотела есть, и сейчас ем яблоко", - поделилась Иванна.

"Проснулась, а тебя нет", - написала девушка, подкрепив запись смайликами.

Позже красотка опубликовала кадры с Романом.

Также невеста артиста рассказала, что целый день спала, и лишь сходила в магазин и аптеку.

Отметим, сейчас пара живет в Черткове Тернопольской области. Как оказалось, в киевской квартире, которую выиграл Сасанчин, еще идет ремонт. Семья планирует переехать в столицу после рождения ребенка, когда ему будет месяца три-четыре.

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