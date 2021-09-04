Что произошло между парой?

Роман Сасанчин, ставший победителем проекта "Голос. Діти" и "Голос країни", поделился серией фотографий

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель музыкальных талант-шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин вместе со своей 23-летней невестой Иванкой готовятся стать родителями.

Певец часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в Instagram. На этот раз Сасанчин опубликовал фото с концерта, где выступал вместе с украинской рок-группой из Мукачево "Rock-H".

Сасанчин опубликовал серию фотографий, где позировал вместе с лидером группы Виктором Янцо, а также с поклонницами.

"Это были незабываемые эмоции❤️ ", - написал певец.

Фотографию Романа прокомментировала его беременная невеста Иванка. Девушка написала: "Мой самый самый❤️❤️❤️ люблю". Сасанчин ответил любимой взаимностью и в шутку попросил прощения за последнюю фотографию.

"и я тебя ❤️ за девочек на последнем фото прости 🙏😘😅 ", - написал Сасанчин.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Сасанчин не спешит играть свадьбу с беременной невестой: раскрыта причина.

Напомним, что беда случилась у беременной невесты победителя "Голоса страны" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это просто жесть".

A еще Politeka сообщала, что беременная невеста победителя "Голоса страны" рассказала, какие у нее отношения со свекровью: "Если честно...".