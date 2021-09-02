Наречена молодого виконавця Романа Сасанчина розповіла про свою вагітність і весілля

Як повідомляє Politeka.net, кілька місяців тому молодий співак, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин показав публічно свою наречену Іванку і заявив, що збирається одружується. Однак пара відразу повідомила, що пишного весілля не планує, спочатку тільки розпис, а вже потім коли-небудь торжество для найближчих. Схоже, вже тоді наречена співака була вагітна, і весільне торжество вирішили відкласти.

У своїх Instagram-сторіс Іванка часто відповідає на питання шанувальників, і ось недавно її запитали, коли вони з Ромою збираються узаконити свої стосунки. На це дівчина відповіла:

"Якщо чесно, ми могли б це зробити вже давним-давно, але ми не поспішаємо. Ну от реально не поспішаємо, те, що ми хочемо найближчим часом взяти шлюб. А там, коли розпишемося, тоді розпишемося".

Також Іванка розповіла, коли і де вона буде народжувати дитину. За словами дівчини, все може початися вже з грудня, а крайній термін пологів, який їй поставили – це 6 січня. Також наречена Сасанчина повідомила, що в київську квартиру вони повернутися з Ромою вже коли там зроблять ремонт і коли дитина трохи підросте.

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