Невеста молодого исполнителя Романа Сасанчина рассказала о своей беременности и свадьбе
Как сообщает Politeka.net, несколько месяцев назад молодой певец, победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин показал публично свою невесту Иванку и заявил, что собирается женится. Однако пара сразу сообщила, что пышной свадьбы не планирует, сначала только роспись, а уже потом когда-нибудь торжество для самых близких. Похоже, уже тогда невеста певца была беременна, и свадебное торжество решили отложить.
В своих Instagram-сторис Иванка часто отвечает на вопросы поклонников, и вот недавно ее спросили, когда они с Ромой собираются узаконить свои отношения. На это девушка ответила:
"Если честно, мы могли бы это сделать уже давным-давно, но мы не спешим. Ну от реально не спешим, то, что мы хотим в ближайшее время поженится. А там, когда распишемся, тогда распишемся".
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Также Иванка рассказала, когда и где она будет рожать ребенка. По словам девушки, все может начаться уже с декабря, а крайний срок родов, который ей поставили – это 6 января. Также невеста Сасанчина сообщила, что в киевскую квартиру они вернуться с Ромой уже когда там сделают ремонт и когда ребенок чуть подрастет.
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