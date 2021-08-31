19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин решил покинуть беременную невесту

23-летняя Иванна - невеста украинского исполнителя, сейчас активно ведет свой Инстаграм, пишет Politeka.net. В сети пара делится подробностями личной жизни.

В частности, не так давно влюбленные обручились, а на днях сообщили, что ждут пополнения в семье.

Пара решила остаться в Черткове Тернопольской области, ведь в киевской квартире, которую выиграл Роман на шоу, все еще идет ремонт.

Кроме того, девушка призналась, что ей нельзя никуда ехать и ходить, поэтому сейчас пара переехала в новое жилье. Как отметила невеста Романа, они сняли комнату в хостеле.

В новых сторис Иванна предстала с полотенцем на голове. По словам красотки, Сасанчин решил ее бросить.

"Короче, сейчас остаюсь сама. Рома едет, оставляет меня на два дня саму. Да, Рома? Тебе не стыдно оставлять меня?", - в шутку поинтересовалась девушка.

Оказывается, Роман собрался на выступление.

"Будь вежливым", - дала наставление Иванна перед выходом супруга из комнаты.

Отметим, Роман и Иванна познакомились во время локдауна в компании общих друзей. Девушка рассказала, что хотела посмотреть на мальчика, который победил в известных шоу, а в итоге перед ней предстал красивый парень.

Напомним, победитель "Голосу країни" и его беременная девушка не могут жить в подаренной квартире

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