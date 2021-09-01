19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин і його 23-річна наречена зараз чекають дитину, а в мережі цікавляться, які стосунки у дівчини з батьками артиста

Пара познайомилася під час локдауну в компанії спільних друзів, пише Politeka.net. Спочатку Іванна ніяк не сприймала Романа, але пізніше почуття спалахнули. Відомо, що закохані побралися, а зараз чекають появи дитини.

Наречена Сасанчина активно веде сторінку в Instagram, де часто відповідає на різні питання своїх підписників. Зокрема, цього разу красуня в сторіс розповіла, які стосунки у неї з батьками співака.

"Якщо чесно, то дуже класні (відносини - ред). Днями приїде мама Роми в Чортків, і, якщо вона погодиться, то я з нею запишу відео: як вона відреагувала на вагітність, і взагалі як вона ставиться до мене", - розповіла Іванна.

Також дівчина пізніше все ж розповіла, як свекруха відреагувала на новину про вагітність.

За словами Іванни, спочатку її наречений запитав про здоров'я матері, і попросив її присісти, а потім він вимовив:" Мамо, ти скоро станеш бабусею", на що так відповіла: "Божечки! У мене буде ще одна Ромашечка!". Наречена артиста зазначила, що реакція свекрухи була найкращою, хоча тоді вона ще перебувала в лікарні.

Зазначимо, мама переможця двох вокальних шоу, 57-річна Євдокія Петрівна, захворіла на коронавірус. Стан жінки був важким і її навіть довелося підключати до апарату ШВЛ. На щастя, вона поправилася.

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