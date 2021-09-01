19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста сейчас ждут ребенка, а в сети интересуются, какие отношения у девушки с родителями артиста

Пара познакомилась во время локдауна в компании общих друзей, пишет Politeka.net. Поначалу Иванна никак не воспринимала Романа, но позже чувства вспыхнули. Известно, что влюбленные обручились, а сейчас ждут появления ребенка.

Невеста Сасанчина активно ведет страницу в Инстаграм, где часто отвечает на разные вопросы своих подписчиков. В частности, в этот раз красотка в сторис рассказала, какие отношения у нее с родителями певца.

"Если честно, то очень классные (отношения - ред). На днях приедет мама Ромы в Чертков, и, если она согласится, то я с ней запишу видео: как она отреагировала на беременность, и вообще как она относится ко мне", - рассказала Иванна.

Также девушка позже все же рассказала, как свекровь отреагровала на новость о беременности.

По словам Иванны, сначала ее жених спросил о здоровье матери, и попросил ее присесть, а потом он произнес: "Мама, ты скоро станешь бабушкой", на что так ответила: "Божечки! У меня будет еще одна Ромашечка!". Невеста артиста отметила, что реакция свекрови была самой лучшей, хотя тогда она еще находилась в больнице.

Отметим, мама победителя двух вокальных шоу, 57-летняя Евдокия Петровна, заболела коронавирусом. Состояние женщины было тяжелым и ее даже пришлось подключать к аппарату ИВЛ. К счастью, она поправилась.

Напомним, победитель "Голосу країни" оставил беременную невесту одну

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