19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин вирішив покинути вагітну наречену

23-річна Іванна - наречена українського виконавця, зараз активно веде свій Instagram, пише Politeka.net. У мережі пара ділиться подробицями особистого життя.

Зокрема, не так дано закохані побралися, а днями повідомили, що чекають поповнення в родині.

Пара вирішила залишитися в Чорткові Тернопільської області, адже в київській квартирі, яку виграв Роман на шоу, все ще йде ремонт.

Крім того, дівчина зізналася, що їй не можна нікуди їхати й ходити, тому зараз пара переїхала в нове житло. Як зазначила наречена Романа, вони зняли кімнату в хостелі.

У нових сторіс Іванна постала з рушником на голові. За словами красуні, Сасанчин вирішив її кинути.

"Коротше, зараз залишаюся сама. Рома їде, залишає мене на два дні саму. Так, Рома? Тобі не соромно залишати мене?", - жартома поцікавилася дівчина.

Виявляється, Роман зібрався на виступ.

"Будь ввічливим", - дала повчання Іванна перед виходом чоловіка з кімнати.

Зазначимо, Роман та Іванна познайомилися під час локдауну в компанії спільних друзів. Дівчина розповіла, що хотіла подивитися на хлопчика, який переміг у відомих шоу, а в підсумку перед нею постав гарний хлопець.

Нагадавши, переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі

Як повідомляла Politeka, вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина опинилася у лікаря

Також Politeka писала, що наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина розсекретила вагітність