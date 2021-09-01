Вагітна наречена переможця шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина мало не розплакалася, розповідаючи про свою нову біду

Днями 19-річний український виконавець Роман Сасанчин ошелешив шанувальників радісною новиною: вони з його 23-річною нареченою Іванною скоро стануть батьками. Зараз пара вже щосили готується до цієї важливої події, при цьому Іванна не забуває активно вести свою сторінку в Instagram.

Як пише Politeka.net, дівчина опублікувала серію сторіз, в яких розповіла про несподівану біду, яка зіпсувала їй день. Так, Іванна вирішила пофарбувати волосся, проте замість бажаного коричневого кольору отримала чорний.

"Бачите, що у мене на голові? Чорний колір. Якогось фіга чорний колір! А я фарбувалася в темно-коричневий! Я не знаю, що я тепер повинна робити! Що це таке? Це жесть просто»", - вимовляє дівчина на відео, демонструючи своє волосся і постійно схлипуючи.

Виглядає все так, ніби вона ось-ось розплачеться.

"Хочу просто обрізати це все налисо", - сумно зізнається Іванна в іншому сторіз.

Пізніше дівчина зізналася, що давно фарбується самостійно, так як вчилася на перукаря. Однак, цього разу щось пішло не так.

Нагадаємо, вагітна дівчина переможця "Голосу країни" відмовилася народжувати в Києві і повідомила про переїзд.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голосу країни" залишив вагітну наречену одну.

Також Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" розповіла, які у неї стосунки зі свекрухою.