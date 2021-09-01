Беременная невеста победителя шоу «Голос. Діти» и «Голос країни-10» Романа Сасанчина чуть не расплакалась, рассказывая о своей новой беде

На днях 19-летний украинский исполнитель Роман Сасанчин ошарашил поклонников радостной новостью: они с его 23-летней невестой Иванной скоро станут родителями. Сейчас пара уже вовсю готовится к этому важному событию, при этом Иванна не забывает активно вести свою странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, девушка опубликовала серию Сториз, в которых рассказала о неожиданной беде, которая испортила ей день. Так, Иванна решила покрасить волосы, однако вместо желаемого коричневого цвета получила черный.

«Видите, что у меня на голове? Черный цвет. Какого-то фига черный цвет! А я красилась в темно-коричневый! Я не знаю, что я теперь должна делать! Что это такое? Это жесть просто…», - произносит девушка на видео, демонстрируя свои волосы и постоянно всхлипывая.

Выглядит все так, будто она вот-вот расплачется.

«Хочу просто обрезать это все налысо», - грустно признается Иванна в другом Сториз.

Позже девушка призналась, что давно красится самостоятельно, так как училась на парикмахера. Однако, в этот раз что-то пошло не так.

Напомним, беременная девушка победителя "Голосу країни" отказалась рожать в Киеве и сообщила о переезде.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" оставил беременную невесту одну.

Также Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" рассказала, какие у нее отношения со свекровью.