19-летний победитель "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин, который вскоре станет отцом, сделал символическую татуировку
Как пишет Politeka.net, 19-летний певец Роман Сасанчин из Тернопольщины прославился после побед на талант-шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". Как известно, парень выиграл квартиру в Киеве, однако пока там не живет. Он с любимой, 23-летней Иванкой, переехали в город Чертков, что в Тернопольской области.
В начале этого года Роман сделал девушке предложение, однако официально они еще не женаты. Сейчас пара готовится стать родителями. В своем Instagram победитель "Голосу" часто делится с подписчиками совместными фотографиями с беременной невестой и рассказывает подробности личной жизни. На этот раз Сасанчин записал stories из тату-салона Василия Смирнова в Чорткове.
Также парень показал, что собирается сделать свою первую татуировку.
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Вместе с ним была его беременная невеста, спросила: "Ну что, Ром, ты готов?". Парень с улыбкой ответил, что не знает.
Впоследствии оказалось, что Роман символически набил скрипичный ключ на правой руке.
Ранее Politeka писала, что 19-летний победитель "Голоса страны" рассказал, как узнал, что скоро станет отцом: "Иванка решила пошутить, но...".
Напомним, что победитель "Голоса страны" публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек...".
A еще Politeka сообщала, что невеста победителя "Голоса страны" Сасанчина призналась, на каком она месяце беременности: "Это был шок".