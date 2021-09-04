Що сталося між парою?

Роман Сасанчин, який став переможцем проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни", поділився серією світлин

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець музичних талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин разом зі своєю 23-річною нареченою Іванкою готуються стати батьками.

Співак часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя в Instagram. Цього разу Сасанчин опублікував фото з концерту, де виступав разом із українським рок-гуртом з Мукачева "Rock-H".

Сасанчин опублікував серію світлин, де позував разом із лідером гурту Віктором Янцо, а також з шанувальницями.

"Це були незабутні емоції❤️", - написав співак.

Світлину Романа прокоментувала його вагітна наречена Іванка. Дівчина написала: "Мій самий самий❤️❤️❤️ люблю". Сасанчин відповів коханій взаємністю та жартома попросив пробачення за останню світлину.

"і я тебе❤️ за дівчаток на останній фото пробач🙏😘😅", - написав Сасанчин.

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