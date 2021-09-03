19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, зараз чекають поповнення в родині. Дівчина розповіла деталі про свою вагітність

Не так давно пара розповіла, що чекає дитину, пише Politeka.net. За словами Іванни, вона з Романом вирішила перебратися на малу батьківщину коханого - в Чортків Тернопільської області. А в київській квартирі Сасанчина, яку він виграв на шоу, йде ремонт.

Примітно, що закохані зважилися розповісти публіці про майбутнього малюка, коли живіт красуні помітно округлився.

У програмі "Твій День" наречений і наречена розповіли подробиці про вагітність.

У програмі йдеться, що коли раніше журналісти "Твій День" зв'язувалися з закоханими, вони говорили, що не планують дітей. Однак, як виявилося, тоді вони приховали факт цікавого положення Іванки. Роман каже - зробили це, щоб ніхто не наврочив.

У новому коментарі Сасанчин поділився про свою першу реакцію на новину про вагітність - вона була тривожна, але приємна.

"Це був шок", - сказав Сасанчін, додавши, що потім прийшло добре усвідомлення.

Іванна зізналася, що знаходиться на шостому місяці, і в цілому відчуває себе добре. Стать майбутньої дитини пара вирішила поки не розголошувати.

У майбутньому Роман планує перебратися до Києва всією сім'єю і вступити до університету.

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