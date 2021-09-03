19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, сейчас ждут пополнения в семье. Девушка рассказала детали о своей беременности
Не так давно пара рассказала, что ждет ребенка, пишет Politeka.net. По словам Иванны, она с Романом решила перебраться на малую родину любимого - в Чертков Тернопольской области. А в киевской квартире Сасанчина, которую он выиграл на шоу, идет ремонт.
Примечательно, что влюбленные решились рассказать публике о будущем малыше, когда живот красотки заметно округлился.
В программе "Твій День" жених и невеста рассказали подробности о беременности.
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В программе говорится, что когда ранее журналисты "Твій День" связывались с влюбленными, они говорили, что не планируют детей. Однако, как оказалось, тогда они скрыли факт интересного положения Иванки. Роман говорит – сделали это, чтобы никто не сглазил.
В новом комментарии Сасанчин поделился о своей первой реакции на новость о беременности - она была тревожная, но приятная.
"Это был шок", - сказал Сасанчин, добавив, что потом пришло хорошее осознание.
Иванна призналась, что находится на шестом месяце, и в целом чувствует себя хорошо. Пол будущего ребенка пара решила пока не разглашать.
В будущем Роман планирует перебраться в Киев всей семьей и поступить в университет.
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