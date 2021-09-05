Наречена Романа Сасанчина, що став переможцем проекту " Голос. Діти " і "Голос країни", засвітила особисті кадри

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець музичних талант-шоу " Голос. Діти " і "Голос країни" Роман Сасанчин разом зі своєю 23-річною нареченою Іванкою готуються стати батьками. Нещодавно Іванна зізналася, що знаходиться на шостому місяці, і в цілому відчуває себе добре. Стать майбутньої дитини пара вирішила поки не розголошувати.

Проте, Іванна досить активно веде сторінку в Instagram, радуючи фоловерів цікавим контентом. Так на нових кадрах дівчина показала, як веселися на ліжку з коханим.

Іванна обіймала Романа і пританцьовувала під музику.

"Коли я записала це відео, я зрозуміла, що я стала в розмірах вже дуже велика. Я мало не роздушила Ромчика", - зазначила Іванна після.

Раніше повідомлялося, що поки Роман з Іванною вирішили перебратися на малу батьківщину коханого - в Чортків Тернопільської області. А в київській квартирі Сасанчина, яку він виграв на шоу, йде ремонт.

У майбутньому Роман планує перебратися до Києва всією сім'єю і вступити до університету.

Раніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин не поспішає грати весілля з вагітною нареченою: розкрита причина.

Нагадаємо, що біда трапилася у вагітної нареченої переможця "Голосу країни" Сасанчина, дівчина ледь стримала сльози:"це просто жесть".

A ще Politeka повідомляла, що вагітна наречена переможця " Голосу країни "розповіла, які у неї стосунки зі свекрухою: "Якщо чесно...".