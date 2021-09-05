Невеста Романа Сасанчина, ставшего победителем проекта "Голос. Діти" и "Голос країни", засветила личные кадры

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель музыкальных талант-шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин вместе со своей 23-летней невестой Иванкой готовятся стать родителями. Недавно Иванна призналась, что находится на шестом месяце, и в целом чувствует себя хорошо. Пол будущего ребенка пара решила пока не разглашать.

Тем не менее, Иванна довольно активно ведет страницу в Инстаграм, радуя фолловеров интересным контентом. Так на новых кадрах девушка показала, как веселися на кровати с возлюбленным.

Иванна обнимала Романа и пританцовывала под музыку.

«Когда я записала это видео, я поняла, что я стала в размерах уже очень большая. Я чуть не раздушила Ромчика», - отметила Иванна после.

Ранее сообщалось, что пока Роман с Иванной решили перебраться на малую родину любимого - в Чертков Тернопольской области. А в киевской квартире Сасанчина, которую он выиграл на шоу, идет ремонт.

В будущем Роман планирует перебраться в Киев всей семьей и поступить в университет.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Сасанчин не спешит играть свадьбу с беременной невестой: раскрыта причина.

Напомним, что беда случилась у беременной невесты победителя "Голоса страны" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это просто жесть".

A еще Politeka сообщала, что беременная невеста победителя "Голоса страны" рассказала, какие у нее отношения со свекровью: "Если честно...".