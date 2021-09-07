Роман Сасанчин, що став переможець шоу «Голос. Діти» і «Голос країни», засвітила особисті кадри

19-річний переможець популярнийх музичних талант-шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Роман Сасанчин разом зі своєю 23-річною нареченою Іванкою готуються стати батьками. В ефірі шоу «Твій день» майбутній тато розповів, як дізнався цю радісну новину.

«Перші емоції були дуже такі збентежені і приємні», - зазначив він.

Роман розповів, що Іванка зробила тест і вирішала пожартувати, сказавши йому, що там дві смужки (хоча було лиш одна). Але коли він підійшов, справді з’явилось дві смужки.

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«І це просто був шок для нас двох», - поділився Сасанчин.

Зараз Іванна зізналася вже на шостому місяці, і в цілому відчуває себе добре. Стать майбутньої дитини пара вирішила поки не розголошувати.

Раніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин не поспішає грати весілля з вагітною нареченою: розкрита причина.

Нагадаємо, що біда трапилася у вагітної нареченої переможця "Голосу країни" Сасанчина, дівчина ледь стримала сльози:"це просто жесть".

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