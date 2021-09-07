Роман Сасанчин, ставший победителем шоу "Голос. Дети" и "Голос страны", засветившей личные кадры
19-летний победитель популярныйх музыкальных талант-шоу " Голос. Дети" и "Голос країни" Роман Сасанчин вместе со своей 23-летней невестой Иванкой готовятся стать родителями. В эфире шоу «Твой день» будущий папа рассказал, как узнал эту радостную новость.
«Первые эмоции были очень такие смущенные и приятные», - отметил он.
Роман рассказал, что Иванка сделала тест и решила пошутить, сказав ему, что там две полоски (хотя была только одна). Но когда он подошел, действительно появилось две полоски.
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» И это просто был шок для нас двоих", - поделился Сасанчин.
Сейчас Иванна призналась уже на шестом месяце, и в целом чувствует себя хорошо. Пол будущего ребенка пара решила пока не разглашать.
Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Сасанчин не спешит играть свадьбу с беременной невестой: раскрыта причина.
Напомним, что беда случилась у беременной невесты победителя "Голоса страны" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы:"это просто жесть".
A еще Politeka сообщала, что беременная невеста победителя " Голоса страны "рассказала, какие у нее отношения со свекровью: "Если честно...".